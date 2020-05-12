季報優於預期、單季毛利率近三成 正隆振翅漲逾8%

台灣工紙龍頭正隆（1904）公布季報，雖然首季營收與去年同期持平，但第一季稅後淨利8.98億元，年增104%，EPS 0.81元，優於市場預期。公司表示，主要受惠低原料成本，使首季毛利率來到29%，帶動季報表現。正隆今日股價反應季報利多，盤中來到22.9元，漲幅逾8%。

正隆表示，首季營運受疫情影響有限，主要是不少訂單在年前即已接單，延續去年第四季的暢旺，在接單上有不錯的成長，加上美國廢紙每噸約100美元，原料成本相對低，使毛利率來到近年高檔區，並帶動季報表現。

展望第二季，正隆表示，疫情對產業的衝擊已浮現，4月合併營收31.79億元，年減2.81%，5月預期還會再淡。在原料價格方面，美國廢紙也已有三至四成的漲幅，亦不利毛利率表現。在房地產方面，預計會有26戶陸續簽約，帶進營收6億元、獲利貢獻1.2億元，但需視客戶驗屋時程而定，最快第二季、最慢第三季應可順利入帳。

法人表示，正隆工紙有相當的比例是外銷，第二季受疫情影響，訂單能見度不高，雖然中國大陸4月份開始疫情逐漸受到控制，但人民經濟活動還是下降，除了民生必需品外，其他消費還是會受到影響，加上第二季開始歐美疫情更趨嚴峻，甚至封城，預期來自歐美的訂單也會受到影響，且不排除持續到第三季，因此保守看待後續的訂單。

就產能方面，正隆則維持投資擴廠進度。越南造紙廠土地面積有80公頃，共規劃五期工程，第二期的設備目前正在進行安裝，預計明年第四季安裝完成，2022年投產，二期的設備投入後，將有利正隆越南造紙廠有機會開始獲利。