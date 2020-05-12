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淘帝-KY首度季報虧損、配息不如預期 盤中股價跌停鎖死

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

淘帝-KY（2929）今（12）日盤前公告第一季財報，單季稅後淨損0.44億元，每股稅後虧損0.46元，為上市以來首度呈現單季虧損。

此外，淘帝-KY去年EPS達12.01元，董事會通過2019年擬配發每股1.53109381元股票股利、每股0.17012153元現金股利，配發率僅14%。加上4月營收不如預期，在多重利空下，淘帝-KY今開盤股價即跳空跌停，盤中鎖死在跌停價位。

淘帝-KY去年股利配發水準創上市以來新低，公司表示，主要是考量新冠肺炎疫情嚴峻擬保留現金，除充實營運資金所需，並強化旗下「Mini Topbi」新品牌行銷推廣、設置中國江蘇宿遷的自有智慧倉儲物流中心等擴大市場布局規畫使用。

淘帝-KY第一季季報為上市以來首見虧損，公司表示，首季主要是受到新冠肺炎疫情導致工作天數較少、物流運輸管制、訂單出現遞延的影響。但此次疫情加速帶動消費者線上消費力道，挹注公司第一季電商銷售比重持續上升，電商今年度持續邁向占比12%至14%的目標前進。

淘帝-KY表示，目前中國整體經濟環境、消費力道受疫情影響，對於國際、本土童裝品牌帶來嚴峻挑戰，許多同業加速電商平台銷售、加大童裝促銷活動力道等措施因應，惟淘帝-KY為中國服裝行業百強企業之一，以第一季帳上現金及短期投資等資產水位來看，較去年同期增加15.49％達53.74億元，顯示公司財務體質健全，面對整體景氣波動承受能力仍強。

淘帝-KY亦公告4月合併營收達2.55億元，較上月減少24.43％，較去年同期減少59.99％。公司表示，主要為受到疫情影響，代理商進貨減量，且集團採取降價策略鼓勵代理商增加備貨力道，展望第二季，公司維持審慎保守看法。

不過，隨著中國政府大力度推動促進消費政策力道，以及五一長假帶動消費者補償性消費需求提升，淘帝-KY亦推出特賣季優惠活動，盼旺季需求回溫。

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