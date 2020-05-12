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法人：520前 台股區間格局為主

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

新冠肺炎二次感染陰影壟罩，中國武漢地區傳出新增五例，且有群聚感染可能，促使全球指數出現高檔頓挫，讓原本資金簇擁的反彈行情出現疑慮；5月14日將是先前中、美貿易談判第一階段協議的檢討日期，電話會議是否再爆出意外性議題，造成市場觀望氣氛濃厚。群益期貨分析師林致彬表示，預估本周國際股市將陷入等待期，橫盤整理的可能性較大。

台股近期櫃買OTC指數活躍，小型股買盤強烈，指數一路向上，逼近3月初高點位置，相對而言，加權指數則來到11,000點整數關卡後，明顯轉區震盪格局，看似越接近下周5月20日總統就職演說，行情越保守觀望的狀態。

林致彬說，預計520之前，整體行情大約會落在11,650點至11,050點的400點間來回震盪，但因有總統就職演說加持，大跌不易，較有可能出現跌勢重大關鍵則直指520就職演說後，5月21日中國人大、證協兩會，對岸對於520就職演說的反應。

美股、台股震盪，陸股又爆發新冠肺炎二次感染的疑慮，投資人於此要提高警覺，不要貿然搶進，尤其當前指數自3月底後，一路在救市資金的加持下，反彈走高；一旦疫情再次升溫，原本第二季疫情終點的預期將會消失，第三季經濟數據反彈的可能性就會落空，屆時，指數恐還有一波修正行情出現，投資人不得不提防。

林致彬表示，整體也不用過度悲觀，基本上，一般民眾對於疫情消息鈍化，市場反應已不會像2、3月般一日暴漲、一日暴跌，指數反而容易出現穩定回跌走勢，此時，操作難度降低，將會是一般投資人較能掌握的機會，首選中國大陸5G相關族群，5G還是未來全球發展的主要方向， 低接進場，將不失為一有效交易策略。

疫情 520 台股

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