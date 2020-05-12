美股漲跌互見 台股跌38.75點開10,974

美股昨日漲跌互見，使台股今（12）日開盤下跌38.75點，以10,974.51點開出，蘋概三王壓在盤下，連帶使指數跌點持續擴大，跌逾90點，最低來到10,917點。

由於韓國以及德國疫情再次爆發，投資人擔心美國也許過早開放經濟，連帶使美股道瓊指數下跌0.45%，收24,221.99點，標普500指數小漲0.01%，收2,930.19點，那斯達克指數上漲0.78 %，收9,192.34點，費城半導體指數小跌0.07%，收1,774.31點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股走勢呈現波動整理格局，而歐美陸續解除封城後總體需求回升的速度，將為台股日後是否能突破萬一關卡的重要關鍵。而最近各國陸續公布的GDP或失業率等數字非影響股市的主要因素，在未來各國陸續解除封城後，經濟活動以及需求的回升才是影響基本面的關鍵。

此外，美中關係近期因肺炎疫情出現摩擦，未來是否會因此加大貿易的衝突，還是可以回歸協商格局，將是總體面向另一重要觀察因子。