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吳佩奇：觀盤重點在多空攻防及壓力支撐轉換
即便美國4月失業率受疫情影響飆升至14.7%，製造與服務業相關經濟數據亦未見好轉，但受到市場對於美國多州陸續重啟經濟的樂觀預期激勵，上周美股與原油等風險資產皆呈現不跌反漲的走勢。
雖然上周外資調節台股逾200億元，但在內資主導之下，大盤指數以驚驚漲的方式攻抵3月12日長黑K棒上緣，昨（11）日跳空上漲，更使指數站上11,000大關。
國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，上周外資在期權同步偏多布局，代表市場多空態度的選擇權未平倉（賣權／買權）比率亦小幅回升154%左右，顯示整體避險需求有所下滑。
雖然短線漲多且即將面臨前波套牢區，但隨著買權最大未平倉序列（11,100點）接近，空頭回補買盤可能成為推升行情向上的動力。在指數帶量跌破短均線前多頭仍將主導盤勢，盤中多空攻防及壓力支撐轉換將是觀盤重點。
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