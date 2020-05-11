醫影將投2.94億元 擴大中國醫療健檢投資

醫影（ 6637） 今（11）日宣布重大投資計劃，子公司江蘇國贊與浙江頤影簽署合作協議書，將合資新台幣2.94億元（約7,000元人民幣)共同成立健檢中心，在新冠肺炎疫情事件發生後，看好大陸醫療健檢有成長的潛力，擴大大陸市場的投資計劃。

根據大陸國家統計局今年1月公布，中國總人口數突破14億人，參考2019年大陸國家衞健委發布《中國衞生健康統計年鑒》資料顯示， 2018年體檢覆蓋率達4.3億人口，約較2009年成長了1.9倍（年複合增長率為6.58%），前瞻未來預估2024年健檢需求更大，市場規模將超過兩千億人民幣，如此龐大的人口數對健檢的需求相當可觀。

此次，受新冠肺炎的影響，強化了中國民眾對自我健康管理、預防醫療的重視，有利於大陸健檢產業市場未來的發展，因此決定提高大陸市場投資，採取合資策略和浙江頤影公司雙方共同資源整合，發展在地化特色的高端健檢服務。

醫影公司成立於1992年，主要業務為提供醫院專業整合管理顧問服務、醫療儀器設備買賣與租賃，在台灣的發展已有相當的基礎，其108年合併營收為新台幣5.05億元，較前一年度成長17.26 %，合併淨利9,979萬元，較前一年度成長27.61 %，今年3月16日董事會決議，通過108年盈餘分配每股配發現金股利2.5元，現金殖利率為5.38%。