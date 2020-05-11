南亞看好5G 加碼新港銅箔四廠投資金額到80億元

南亞（1303）看好5G應用市場規模快速成長，將加強高頻和超薄銅箔等高值化產品，今天董事會加碼嘉義新港銅箔四廠的投資金額，從原本53.7億元上調到80億元，預計明年完工，未來希望高質化的銅箔產品出貨占比能從目前33%提高到50%。

南亞位在嘉義新港廠區的銅箔四廠興建計畫，早從2017年5月就已經啟動，經過三年的規劃興建，目前已接近完成，預計明年正式完工，原本南亞銅箔四廠預定投資金額為53.7億元，不過考量5G等趨勢變化，今天董事會決定上調投資金額到80億元。

南亞董事長吳嘉昭表示，此次主要是看好5G應用的市場規模快速成長，公司自行研發高頻和超薄銅箔的量產技術成熟，因應5G的市場趨勢和產銷需求，決定加碼增加相關特殊製程設備，並修訂廠房設計。包括廠房及土建工程的調整、修正基樁和鋼構設計、增設高壓幹線工程及營建工程擴建等，都會多出一些金額。

未來建廠完成後，包括高頻、超薄和厚銅箔等高質化的產品，占南亞銅箔產品出貨比重希望從目前的33%提升到50%，可望帶動公司營收與獲利增長。

面對新冠肺炎疫情衝擊，加上國際油價暴跌，「台塑四寶」的石化本業近期營運艱辛，不過比起其他三寶，南亞因為有電子材料事業，營運相對抗跌，昨天在疫情下的逆勢加碼動作，格外引發外界關注。南亞今年第1季稅後純益10.05億元，換算每股純益0.13元，是台塑四寶中第1季唯一賺錢的公司。