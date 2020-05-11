東捷資訊Q1獲利年增33% 看好疫情帶來智慧餐飲需求

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（11）日公布第一季財報，單季營收4.27億元，年增32%，季增54.5%；稅後純益2,036萬元，季增42.8%，年增33%；因目前資本額2.73億元，較去年同期2.03億元增加，因此雖獲利成長，但每股純益（EPS）0.74元，與去年同期相同。

東捷資訊指出，防疫期間，民眾減少外出用餐，許多餐飲業者面臨衝擊業績大幅衰退，轉而加速數位推廣力求開拓新財源；而東捷資訊專精於打造解決方案協助企業化痛點為生機，在疫情衝擊時刻發揮所長開發外送平台系統，目前已與多家連鎖餐飲業者洽談，並有業者開始合作，透過強化外送業務、多通路的銷售布局增加門市營業效率。看準台灣餐飲外送市場極具發展潛力，預期該系統將有助於公司智慧餐飲業務逐步拓展。

新冠肺炎疫情促使民眾飲食習慣產生改變，逐漸接受外送點餐服務享用美食。業者為降低內用人潮減少對營運的衝擊，積極投入外送市場拓展收入來源；同時卻又得面臨與市面外送平台合作必須負擔三成不等抽成費，削減毛利的困境。使得具規模的餐飲業者，轉而傾向另闢通路，建立自有的外送系統，不僅控管成本，同時兼顧外送品質及消費者衛生安全。

以「企業資訊服務」見長的東捷資訊，結合智慧運輸及智慧餐飲應用技術，讓外送平台系統不僅可針對店家需求串接多重接單來源（如手機APP、官網、電話訂餐等），更可協助店家在收到訂單後，自動分配給最合適的外送員，讓餐點以最有效率的方式送到訂餐者手中。最特別的是店家可依時間／距離接近因素進行兩單合送，大幅提升外送效益的貼心設定。平台並支援外送導航，並以送餐延遲等原因管理績效，提升送餐滿意度。

店家並可根據顧客的點餐喜好、時間等大數據資料，分析消費行為訂定精準的行銷策略，提供企業做為營運參考，未來不排除結合「業務流程委外服務」，延伸更多服務內容。展望今年，東捷資訊看好這波疫情，加快企業數位轉型佈局趨勢，將持續拓展智慧物聯網應用，以己身所長協助企業提升競爭力，創造優勢。