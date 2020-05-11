台股站回年線、萬一關卡 漲111.84點收11,013

電子股、金融股齊揚，台股今（11）日一舉站回年線以及「萬一」雙關卡，權王台積電再度回到300元之上、鴻海股價也漲逾3%，激勵指數大漲逾百點，終場上漲111.84點，收在11,013.26點，成交量達1,680.13億元。

即使美國非農就業人口創新高紀錄，但疫情改善的好消息帶動四大指數全數上漲，美股期貨電子盤也延續漲勢；而美中提早熱線破冰，提振一些市場信心，帶動亞洲主要股市早盤齊揚，午盤過後陸股有賣壓調節，壓抑指數由紅翻黑。

金融類股今日漲幅為八大類股之冠，主要受惠挪威央行大買台灣金融股，持股總市值逾百億元的利多消息提振；而電子股今日由低基期的蘋概股領頭上攻，台積電、鴻海引領多軍信心。

而台股大漲，前些日子強勢的防疫概念股今日表現疲弱，康那香、寶齡富錦、熱映、台康生技、美德醫療等打入跌停。

宏遠投顧副總陳國清指出，由於上周五美股大漲，星期一台股開高表現在預期之中，但在個股股價已大漲過，個股股價開高不建議追價，即使本周美股仍然可能上漲，或是個股股價還有機會上漲，也須提防或將是台股及美股近期非常好甚至是最好的賣點。