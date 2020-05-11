外資上周賣超605.52億 買超這十檔最多

台股上周再叩關萬一，統計外資連續5個交易日都是賣超，合計上周賣超605.52億元，支撐大盤指數的主要來自內資的買盤，官股券商連五買，合計買超144.99億元；內外資持續土洋對作，外資呈現棄大買小的情況，買超前十大個股中，有8檔銅板股，其中買超國光生（4142）最多，合計上周買超6,861張，其次依序是彩晶、敦泰；官股上周買超最多則是元大金，但賣超國光光最多。

台股上周收復5日線，三大法人合計賣超685.24億元，其中外資賣超605.52億元，投信則是買超19.8億元；另外官股上周也是買超，合計上周買超逾萬張的個股依序是元大金、友達、群創、台積電、遠東新、玉山金；另外買超逾5,000~9,000張以上的則有鴻海、中鋼、華航、永豐金、新光金、合庫金、台新金、臺企銀、彰銀。

統計上周外資買超前十大依序是國光生、彩晶、敦泰、東森、晶豪科、聯茂、台光電、聯電、義隆、矽統等，多屬銅板股；上周外資賣超仍以權值股、金融股、傳產龍頭股為主，賣超前十大依序是友達、元大金、台積電、群創、兆豐金、新光金、永豐金、中信金、中鋼、遠東新等。

台股今日開高走高，指數攻上年線及萬一關卡，盤中一度衝達11,039.11點，盤面上除了權值股及金融股領軍多頭之外，國光生的走勢則是震盪，早盤以39元開高，一度翻黑下探至36.7元，其後買盤再度進駐，一度將股價拉升至漲停41.5元，盤中漲幅近8%。

證券分析師黃漢成表示，防疫的後續仍有機會上漲，但要選擇具有發展空間的個股，包括疫苗及治療新冠肺炎的葯品等，國光生、中化生、高端疫苗的後續值得觀察。