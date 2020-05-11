快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

新唐可轉債 公開承銷價100元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

證交所今天辦理新唐（4919）國內第一次無擔保轉換公司債承銷，共競拍18,000張，得標加權平均價格100.91元，公開承銷價為100元。另得標總數5,361張，其餘未競拍之剩餘數量將由承銷團依比例認購。

證交所表示，新唐可轉債採競拍方式辦理，參與投標單數545筆，合格標單473筆，以美國標決定競拍價格。合計得標總數5,361張，未達本次競拍數量之剩餘部分，將依規定，由承銷團依承銷比例認購。開標結果如下：

最低得標價格：100元

最高得標價格：110元

得標加權平均價格：100.91元

證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告新唐第一次無擔保轉換公司債公開承銷價為100元。

競拍 證交所 新唐

延伸閱讀

中信證券主辦新唐首檔競拍可轉債 5日開始投標

金管會核准 石油ETF跌到0元強制下市

中信證券主辦新唐首檔競拍可轉債「新唐一」 5日起投標

後疫情時代 五類商品俏

相關新聞

外資積極 喊買四檔潛力股

台股今（11）日再度強彈，累積此波大漲近2,500點，外資圈對台股供應鏈也更積極「喊價」，其中，里昂證券昨一口氣發布四篇...

11檔基本面、殖利率雙優股 攻守自如

美國經濟數據表現劣於預期，加上美中貿易戰戰火恐再度燃起，推升市場不安情緒再度升溫，國際股市再度大幅震盪。專家表示，投資可趁股市回檔之際，關注光寶科（2301）、宇瞻、鈺齊-KY等11檔個股，具有基本面佳、殖利率高的雙優勢，有望成為進可攻、退可守的最佳標的。

快篩試劑被駁 寶齡、台康打入跌停

新冠肺炎疫情促成國內生技業成為市場資金追逐的明星，全球瘋防疫個股造成個相關股價急速飆漲，但受到寶齡富錦生技（1760）、台康生技（6589）與安肽生醫申請的檢測產品收到衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）回函不予核准，兩檔個股今（11）日開盤即跌停鎖住。

營造520行情？顧立雄說沒有

新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，但台北股市卻看回不回，甚至奔上「萬一行情 」，立委質疑是政府在營造520的總統連任行情，內外資你丟我撿，金管會主委顧立雄今天在立法院財委會表示，台股現在是「上樓梯」，並強調沒有接到相關指示營造520慶祝行情。

「疫」掃陰霾 台股站回萬一關卡

上周五美股開高走高，帶動台股今日一舉站回年線以及「萬一」雙關卡；電子股、金融股齊揚，引領多方信心，而權王台積電股價再度回到300元關卡之上、鴻海股價也漲逾3%，激勵盤中指數大漲逾百點。

台股站回年線、萬一關卡 漲111.84點收11,013

電子股、金融股齊揚，台股今（11）日一舉站回年線以及「萬一」雙關卡，權王台積電再度回到300元之上、鴻海股價也漲逾3%，...

外資上周賣超605.52億 買超這十檔最多

台股上周再叩關萬一，統計外資連續5個交易日都是賣超，合計上周賣超605.52億元，支撐大盤指數的主要來自內資的買盤，官股...

台股再上「萬一」 法人這麼說

台股今（11）日開高走高，一舉站上年線及萬一大關之上，早盤一度衝達11,039.11點，上漲137.69點，盤面上以權值...

台股漲40.76點 開在10,942.18點

上周五（8日）美股開高走高，帶動台股今（11）日開盤上漲40.76點，開在10,942.18點，權值股的台積電、大立光、...

熱炒520 官股、四大基金加碼台股

上周五美股不甩惡劣經濟數據，四大指數全面收紅，隨四大基金、官股行庫五月來天天加碼台股熱炒五二○、ＭＳＣＩ有望不調降權重，以及外資逆勢買超中小型股等，土洋法人看好台股盤堅向上，最快本周挑戰一萬一千點。

外資轉進櫃買 力捧中小股

儘管台股近來在國家隊的力挺下震盪盤堅，周線連二紅，不過上周仍在外資的賣超下，下跌90點。由於外資近來「棄大轉小」，上周轉買櫃買市場70億元，4月來更大買逾104億元，帶動中小股意氣風發，成為盤面焦點。

停泊資金 外資上月大買台債

具外資保管行身分的外商銀行4月大買台債，且專門鎖定到期日較近的短期債券，背後動機惹人疑竇；其中，法國巴黎銀行單月在台債市場砸下167.67億元重金，並在睽違近一年半後，再度登上國內「買債王」寶座，引起市場側目。

熱門新聞

國家隊買不停 點火台股520

資安概念股 商機紅不讓

11檔基本面、殖利率雙優股 攻守自如

疫情衝擊 儒鴻：兩大客戶第3季訂單衰退高達四成

快篩試劑被駁 寶齡、台康打入跌停

蘋果傳來台擴廠打光 錸德同泰雙飆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。