新唐可轉債 公開承銷價100元
證交所今天辦理新唐（4919）國內第一次無擔保轉換公司債承銷，共競拍18,000張，得標加權平均價格100.91元，公開承銷價為100元。另得標總數5,361張，其餘未競拍之剩餘數量將由承銷團依比例認購。
證交所表示，新唐可轉債採競拍方式辦理，參與投標單數545筆，合格標單473筆，以美國標決定競拍價格。合計得標總數5,361張，未達本次競拍數量之剩餘部分，將依規定，由承銷團依承銷比例認購。開標結果如下：
最低得標價格：100元
最高得標價格：110元
得標加權平均價格：100.91元
證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告新唐第一次無擔保轉換公司債公開承銷價為100元。
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