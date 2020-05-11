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傳產股王激戰 富邦媒早盤奔600元大關與亞德客肉搏王座

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

一場疫情讓傳產高價股大洗牌，宅經濟概念股富邦媒（8454）今早盤股價來到599元，再創歷史新高，距離600元大關僅一步之遙，並一度超越亞德客-KY（1590）成為傳產股王。不過，隨著富邦媒來到歷史新高價，加上600元大關的心裡關卡，使獲利了結下車賣壓湧現，盤中股價由紅翻黑。

這波疫情造就了百貨貿易類股中的富邦媒、寶雅股價竄出。其中，富邦媒今年以來股價上漲105%，一路飆漲上歷史新高價，上周開始積極挑戰傳產股王寶座，並擠進台股前十大高價股之列。受到富邦媒的比價帶動，同屬百貨高價指標的寶雅今年以來股價漲幅也有近20%，今年以來股價順利站上500元大關，在台股高價股中排名12。

富邦媒首季歸屬於母公司業主稅後純益4.41億元，每股純益3.16元，年增11.6%，相較去年還原一次性所得稅利益，年成長20.1%。第一季營收與獲利皆再締歷史同期最佳表現。主要反應隨著民眾減低外出頻率，消費者轉移至網路購物，對電商業者業績出現帶動。

隨著疫情變化，富邦媒今年以來也成為農漁業的銷售渠道。富邦媒總經理谷元宏表示，momo積極響應政府政策，助台灣農漁業開拓多元銷售渠道，旗下momo購物網3月在行政院農委會號召下，規劃「農產嘉年華」活動專區，自活動上線至今帶動農產漁類年成長逾2倍，其中鳳梨釋迦繳出單日最高熱銷5,000顆佳績。

4月底momo電視購物與高雄梓官區漁會共組「漁產銷售國家隊」，單周售出約7,500組頂級龍虎斑專案組，相當於總重超過16公噸的頂級龍虎斑。5月momo將前進花蓮縣，與花蓮縣政府攜手合作推廣果香濃厚的老饕級西瓜，皆有不錯的成績。

富邦媒 momo

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