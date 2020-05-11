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台股再上「萬一」 法人這麼說
台股今（11）日開高走高，一舉站上年線及萬一大關之上，早盤一度衝達11,039.11點，上漲137.69點，盤面上以權值股、金融股、傳產股表現強勢，權王台積電及鴻海雙王領軍，大盤在上漲過程中營造出520行情氣氛，不過法人提醒，短線上雖然偏多作，但仍需謹慎，也有法人認為，指數在上檔有壓，下檔有撐下，將呈現區間震盪走勢。
台股今日以10,942.18點開出後一路拉升，權值股台積電、鴻海領軍電子股上衝，金融股也是上攻勢，傳產股由台塑四寶、中鋼、長榮等集團股領軍，指數衝上萬一點之上。
證券分析師黃漢成表示，大盤指數站上年線及萬一大關，但上檔面臨半年線等重重壓力，且這次指數突破4月30日盤中高點11,012點，指數二度背離，加上外資仍未轉為買超，指數在萬一關卡就已面臨壓力，後續再往上挑戰半年線仍要觀察。
他指出，目前指數上檔有壓，不過下檔則有月線、季線支撐，預期將呈現區間震盪走勢，以個股表現為主，在操作上可以業績題材、低位階、具成長的個股為標的，配合基本面操作，例如今日的太陽能就屬低位階股，茂矽、興能高則是反應4月營收及業績題材。
至於防疫股部分，黃漢成認為，後續要以具未來成長及需求大的族群為布局標的，包括疫苗及治療葯品的題材，國光生、中化生、高端疫苗等值得觀察，至於已漲多的口罩等防疫股，則要留意，對基本面的挹注似乎已經差不多了。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今日權值股、金融股、傳產股表現較強，在上漲過程中營造520行情，指數仍有往上空間，短線趨勢偏多下可以找股偏多操作，但要留意前波11,300套牢區壓力，操作上也要謹慎，金融股、基期較低的塑化、橡膠等原物料股、另外，4月營收及第1季財報優的個股也值得觀察。
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