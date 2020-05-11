亞系外資看好華通 目標價上調至55元

PCB大廠華通（2313）每股盈餘（EPS）為 0.78 元，表現優於預期，對此，亞系外資上調目標價，看好今明年獲利成長，目標價從42元調升至55元，給予評等「買進」，帶動今（11）日華通盤中股價大漲。

華通今年第1季營收120.9億元，毛利率約18.9%，年增8.5個百分點，稅後純益9.29億元，年增195.5%、季減35.6%，每股盈餘為0.78 元，逆勢創同期新高，於疫情嚴重衝擊的環境下繳出令人驚艷的成績單。

亞系外資指出，SpaceX 衛星通訊計畫Starlink網路公測，衛星網路是下一個主要驅動力，為台灣PCB產業首選，目標價從42元上調至55元。

由於 SpaceX 衛星通訊計畫星鏈（Starlink）未來6個月將公測微星網路，預期將貢獻華通今明年營收3%、8%。衛星用HDI產能消耗是一般智慧機的15~35倍數，長期將有助於華通產用率維持高檔。 故此，亞系外資看好華通今明年獲利動能，將今明年每股獲利上調至12%、13%。

展望第2季，除5G趨勢不變外，遠距辦公以及線上教學的型態使平板、筆電等訂單持續增溫，增添華通第二季的營運柴火。日前華通公告4月營收46.3億元，年成長14.7%，仍是歷年同期新高。

展望下半年，市場從年初就存在美系客戶手機可能延後發表或下修今年出貨量、或耳機類產品採用SIP的解決方案等負面傳聞，不過華通表示目前量產前測試仍將按照公司既定進度進行。

華通表示，手機板、軟硬複合板等攜帶／穿戴式消費性產品設計都是客制化，淡旺季也較其他基礎建設類的產品明顯，雖然產品的設計多變是一個挑戰，但同時也是一個機會，這幾年除了努力拓展新客戶以及新產品應用頗有斬獲外，並且謹慎的進行產能擴充規劃，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，在手機以及軟硬複合板的接單是處於一個健全的狀況。

華通在技術上，不斷以Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板等高端技術，滿足客戶對 3C 電子輕、薄、短、小的設計需求，因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年十月完成奠基儀式，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。