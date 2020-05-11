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台股漲40.76點 開在10,942.18點
上周五（8日）美股開高走高，帶動台股今（11）日開盤上漲40.76點，開在10,942.18點，權值股的台積電、大立光、鴻海引領多軍，激勵指數一度站上11,005點，開盤5分鐘內加權指數在「萬一」關卡踱步。
即使美國非農就業人口創新高紀錄，但疫情改善的好消息帶動四大指數全數上漲，美股道瓊指數上漲1.91%，收24,331.32 點，標普500指數上漲1.69%，收2,929.8點，那斯達克指數上漲1.58%，收9,121.32點，費城半導體指數上漲2.94%，收1,775.61點。
法人認為，雖然技術面上台股有年線上檔壓力，但月線形成強力下檔支撐，預期短期指數將在年線與月線震盪整理，後續將向上突破年線，建議逢回買進，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。
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