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原油兩倍槓桿ETF下市風險高 表現遠落後原型ETF

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導
在台掛牌的ETF中，以印度反向、原油正向、新興債正向等ETF最強勢。示意圖／聯合報系資料照
在台掛牌的ETF中，以印度反向、原油正向、新興債正向等ETF最強勢。示意圖／聯合報系資料照

新冠肺炎疫情未平息，貿易戰風雲又起，全球主要股市拉回整理。在台掛牌的ETF中，本周以印度反向、原油正向、新興債正向等ETF最強勢。

全球許多地方逐漸解禁，推升國際油價持續反彈。街口S&P布蘭特油正2繼前一周大漲20.6%為漲幅冠軍之後，本周再漲5%，為本周所有ETF漲幅第二名。特別的是，元大S&P石油本周漲2.4%，元大S&P原油正2反而下跌1%，且前者交易量高於後者，反映後者溢價幅度太大，投資人轉而投資原型ETF。

油價回升，元大S&P原油正2暫時脫離急速下市的威脅，但淨值只從4月底的0.53元略微上揚到5月8日的0.59元，溢價幅度仍高達394%；街口S&P布蘭特油正2淨值回升到2.02元，溢價198%；元大S&P石油淨值則是5.82元，溢價52.9%。

元大S&P原油正2是目前淨值最低的ETF，依照新的規定，這檔ETF下市風險增高，已沒有緩衝或豁免的空間。證交所本周公告，ETF淨值跌到零或負值，將立刻強制下市。淨值一旦跌到或跌破零，投信或代理人必須在當日開盤前兩小時（上午七時）前發布此重大訊息，當日就停止買賣。

也就是說，如果油價再急跌，原油槓桿ETF淨值可能急跌到零，將立即下市。本周已有中信中國美元IG債及FH美國金融股兩檔ETF下市，原因都是過去30個營業日的規模不到1億元。同樣理由下市的ETF將再添一檔，即FH中國信用債，將於27日下市。本月將至少有三檔ETF下市，為歷來首見。

ETF 元大 大S

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