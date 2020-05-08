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外資連五賣 台股震盪機率增溫

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股在國際股市帶動下，今（8）日早盤也延續上漲氣勢，盤中高點來到10,970點，一度觸及年線反壓，不過受到櫃買市場漲多個股出現調節賣壓的影響，指數漲幅收斂，終場指數上漲58點，收10,901點。 圖／聯合報系資料照片
台股在國際股市帶動下，今（8）日早盤也延續上漲氣勢，盤中高點來到10,970點，一度觸及年線反壓，不過受到櫃買市場漲多個股出現調節賣壓的影響，指數漲幅收斂，終場指數上漲58點，收10,901點。 圖／聯合報系資料照片

台股在國際股市帶動下，今（8）日早盤也延續上漲氣勢，盤中高點來到10,970點，一度觸及年線反壓，不過受到櫃買市場漲多個股出現調節賣壓的影響，指數漲幅收斂，終場指數上漲58點，收10,901點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就基本面數字來看，近期所公布的營收至今，整體4月營收創新高的家數並不多，且從過去三年的4月營收年增率連續三年持續大於10%的公司，目前約65檔，整體檔數不多，雖然目前中國廠區陸續復工，不過此時歐美疫情爆發，4月營收表現多數不如預期，5月歐、美若經濟解封狀況不佳，五窮六絕的淡季效應將會明顯顯現。

就日線的技術面來看，近期K線雖然四連紅，在外資連五賣中，整體量能無法有效放大，技術指標中的日KD指標雖然還未交叉，但開口並未明顯擴大，短線技術面似乎有整理必要；另外觀察新台幣整體升值趨勢也趨緩，外資近期也未再大幅加碼台股，因此，短線盤勢雖然短多氣氛仍在，但追價風險慢慢升高。

周線來看，本周周線雖然是下跌90點，但周K線仍然維持紅K棒，也表示多方企圖明顯，從成交量來看，量價結構顯示價跌量增，也意味著，中期指數上檔已經面臨反壓，因此，綜合短、中線的技術面顯示，後續指數震盪機會增加。

營收 台股

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