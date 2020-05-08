攻年線未果台股收漲58.5點 三大法人賣超24.75億

美國經濟、美中貿易展望正面，四大指數昨日全數收漲，其中那指收復今年來跌幅，帶動台股今日以10,883點、上漲40.3點開出，在權值股領軍下，指數一舉躍過10,900點關卡，盤中一度大漲逾百點，最高點至10,970.70點，再進逼11,000大關，惟受制於上檔年線反壓後，漲幅略為收斂。終場上漲58.5點，收在10,901.42點，成交量1,856.93億元。

2020-05-08 14:43