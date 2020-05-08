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攻年線未果台股收漲58.5點 三大法人賣超24.75億
台股今（8）日開高後一度衝達10,970.8點，大漲120.88點，可惜仍受制上檔年線反壓，漲幅收斂，終場以10,901.42點作收，上漲58.5點，成交量1,856.93億元；三大法人賣超24.75億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超41.23億元，投信買超5.04億元，自營商買超（合計）11.44億元，其中自營商（自行買賣）買超5.49億元，自營商（避險）買超5.94億元。
台股今日以10,883.22點開出，指數開高走高越過10,900點關卡，一度拉升至10,970.7點，逼近年線10,971點，可惜高檔賣壓抑制漲勢，台積電開高收在平盤，鴻海及大立光則是收紅，指數以10,901.42點作收，漲幅0.54%，周線下跌90.72點，跌幅0.83%。
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