台股攻高遇年線壓力 終場上漲58點收10,901

美國經濟、美中貿易展望正面，美股四大指數昨全數收漲，其中那指收復今年來跌幅，帶動台股今（8）日開盤走揚，在權值股領軍下，指數一舉躍過10,900點關卡，盤中一度大漲逾百點，最高點至10,970.70點，惟受制於上檔年線反壓後漲幅有所收斂，終場以10,901.42點作收，上漲58.5點，成交量1856.9億元，週線連二紅。

昨日美股開高走高，受惠初領失業救濟金人數連續五週下滑，且包含有密西根、奧勒岡等多個州宣布重啟計畫，以及消息指出美中貿易談判代表最快於下週進行通話，多項利多消息使得市場樂觀情緒升高，激勵原先表現疲弱的郵輪、航空、金融股轉為強勢，科技股FAANG亦全數上揚，帶動那斯達克指數收復年初以來的全部跌幅。

而今日亞洲主要股市表現皆強勢，包括日、韓股、港股開高走高，盤中走揚逾1%，台股及陸股則有逾0.5%的漲幅。

觀察台灣50成分股盤中表現，重量級權值股大立光開高走揚逾5%，鴻海走揚逾1.5%，聯發科走揚逾0.5%，台積電則開高小漲0.2%，成為多軍總司令，其餘如台塑化盤中走揚逾4.6%，研華走揚逾3%，可成、日月光投控走揚逾2%，中鋼、台化、統一、南亞、台塑、寶成等也有逾1%的漲幅。

其餘盤面上的焦點，受惠綠電交易起跑，綠電概念族群股價持續走高，包括茂迪、聯合再生皆亮燈漲停，元晶走揚逾9%，太極也有逾5%的漲幅;而CCL廠的台燿走揚逾7%，台光電、聯茂也有逾6％的漲幅等。

台新投顧副總黃文清表示，近期新冠肺炎疫情趨緩、美股中與台股連結密切的科技股財報表現優於預期，加上各產油國5月份開始減產等，推升市場多頭信心，帶動台股近期表現。不過台股反彈至今遇到年線壓力較大，預期短期盤勢仍較為震盪。