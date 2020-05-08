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錢冠州：高檔不追 保留現金逢低布局台股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股來到比較屬於壓力的區域，上檔包含年線及半年線反壓正在壓抑行情。倫元投顧總經理錢冠州表示，若用台股自8,523反彈0.618的幅度來計算，也差不多是目前的位置。外在環境來說，包含新冠肺炎疫情的後續及中美貿易狀況都有變數；因此，現階段策略調整為高檔壓力不追，要拉高現金比重以等待接下來的低檔轉強機會，目前要注意的是可能高檔轉折的位置，就要相當注意。

錢冠州說，相對高檔的個股如防疫概念目前出現高檔震盪，當然操作風險也就擴大，先前看好的晶技（3042）及晶電（2448），還有被動元件的禾伸堂（3026），大致都出現法人調節的跡象，要相當注意。

目前比較看好的選項以相對低檔的個股為主，錢冠州表示，如之前一段修正而基本面不錯的個股，例如，大江（8436）及佐登-KY（4190），都已修正過且法人逐步回補持股的選項。後續可留意錢冠州的Telegram(https://t.me/Taiwan88)持續來追蹤行情變化。

個股 台股

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