類股輪動 非電高價股獲資金搶進

台股維持震盪格局，資金流竄續尋題材標的，盤面族群輪動表現，當中可見富邦媒（8454）、南六等非電高價股在多方點火下，接棒轉強，紛創波段高點，為行情加溫。

新冠肺炎疫情持續影響全球經濟表現，然悲觀氛圍稍現緩解，股市震盪盤堅，台股今（7）日以平盤開出，早盤過後即上揚走高，終場上漲67.94點，收在10,842.92點，成交1,665.74億元。

盤面上，除半導體材料設備廠、被動元件、IC設計、5G供應鏈等電子股輪動走強外，非電族群也有表現空間，不落人後，其中，百元高價非電股多為多方點火標的，包括富邦媒、泰博、南六、大江、寶雅、上銀、裕日車、瑞基等各擁基本面轉機題材或銷售利多，續受資金青睞。

富邦媒、寶雅兩檔百貨股業績穩定成長，第1季營收皆有雙位數的年增表現，其中，富邦媒搭上宅經濟商機，題材熱度佳，資金進駐積極，帶動股價突破500元關卡，強收漲停，創收盤歷史新高價。

上銀首季轉虧，營運面臨挑戰，然後在市場需求回溫及智慧型手機廠資本支出增加下，本季復甦可期，致使法人圈接力升評，看好其未來展望，股價並緩步墊高反映，離300元關卡僅一步之遙。

南六、泰博、瑞基則持續受惠於新冠肺炎帶來的防疫需求，各於口罩、耳溫槍、檢測供應鏈佔有一席之地，營運續航力佳，收盤再度寫下歷史新高價，穩居多方主流標的。