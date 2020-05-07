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新冠肺炎改變生活方式 券商：新需求產業後市可期

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

新冠肺炎可以說是完全改變人們的生活方式，無論是工作、娛樂、購物等方式都已經發生劇烈的轉變。富邦證券表示，在目前居家辦公、居家娛樂、以及線上教育盛行下，未來輕薄與商用筆電需求可望增加，連帶雲端服務商及伺服器也將受益，其中遊戲機產業更是後勢可期。

新冠肺炎改變了人們的生活方式，有些產業獲益、有些產業受害；美國亞馬遜從三月中到四月中增聘了10萬人，但預計美國有高達1.5萬家的實體商家會關門。

美國因疫情嚴重，全面實行的「居家令」，不但居家工作大增，樂園、戲院、國家公園、圖書館等都已關閉，民眾只能待在家花更多時間在線上影音與線上遊戲打發時間促，使美國民眾對於遠距工作、線上教育、線上電玩等需求大幅提升。

富邦證券指出，遠距工作將促使輕薄與商用筆電需求增加，也推升了雲端服務需求。美國大學和學校關閉，鼓勵學生進行線上學習，同樣促使伺服器需要變多。IDC 預測今年伺服器出貨量為1270 萬台，年增4％，將是今年少數能夠正成長的產業。Apple在3月才剛推出新款iPad Pro與Macbook Air則是有望滿足學生對於線上教育的需求。

富邦證券表示，電信業者或雲端平台業者看到居家工作需求的激增，勢必會針對相關企業客戶推出更多的混合雲服務。只要居家工作的人數持續增加，數據資料在公有雲以及私有雲之間作快速傳輸的需求一定會更為頻繁，未來雲端平台業者或企業勢必會大幅增加網路交換器的資本支出。

在新冠疫情爆發下，美國的健身房、體育館、沙灘、游泳池、國家公園都已經統統關閉。當人們無法到運動場地活動，轉而開始在家運動，因此，室內運動健身器材、乒乓球桌、撞球桌紛紛熱賣。主打運動遊戲的任天堂Switch遊戲機更在疫情期間熱賣，健身環配備更是賣到缺貨。

任天堂已將2020年度Switch全球預估銷售量從1800萬台，上修至1950萬台；微軟與Sony都已經宣布將在年底推各自新世代遊戲機Xbox Series X與PS5。富邦證券表示，屆時若疫情威脅未完全解除，再加上年底新遊戲機效應下，遊戲機產業後勢可期，值得投資人持續追蹤後續發展。

雲端服務 遊戲機 疫情

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