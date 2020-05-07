台股震盪收復5日線收漲67.94點 三大法人賣超7.6億

新冠肺炎疫情襲擊全世界，到目前為止，全球確診病例超過三六五萬人，死亡人數已達二五．六二萬人，而台灣四三九個確診，六人死亡，這個防疫成就得到全世界肯定，台灣在防疫上的「超前部署」，提振了國人信心，而台股在這一波全球股市重挫後的大反彈中也表現「超強格局」。

2020-05-07 12:32