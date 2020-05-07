台股震盪收復5日線收漲67.94點 三大法人賣超7.6億
台股今（7）日開高震盪走高，一度拉升至10,890.87點，上漲逾百點，蘋概三王中，大立光收黑，鴻海、台積電成為多頭指標，多頭點火權值股，大盤指數終場以10,842.92點作收，上漲67.94點，成交量1,665.75億元，收復5日線；三大法人賣超7.6億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超18.29億元，投信買超9.28億元，自營商買超（合計）1.4億元，其中自營商（自行買賣）買超8.86億元，自營商（避險）賣超7.45億元。
台股今日以10,778.53點開出，指數一度漲幅縮小，盤中低點為10,775.16點，逼近平盤，在多頭點火權值股帶領下，指數震盪走高，終場收在10,842.92點，漲幅0.63%。
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