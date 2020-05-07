美中貿易戰再現疑雲緩解？台股終場漲67點收10,842

美股昨日漲跌互見，科技股為撐盤要角，費半並逆勢上漲1%，激勵台股今（7）日開盤小漲，盤中傳出美國擬延長豁免部分中國大陸商品關稅一年，使得美中貿易戰再現的疑慮稍稍緩解，多頭順勢點火聯發科、鴻海、大立光等權值股，帶動指數盤中大漲逾百點，指數最高達10,890.87點，而尾盤漲幅小幅收斂，終場以10,842.92點作收，上漲67.94點，成交量1665億元，站穩五日均線關卡。

昨日道瓊開高走低，由於ADP就業人數破天荒大減2000萬人，以及油價回跌影響能源及金融股表現，使市場觀望氣氛轉為濃厚；不過，路透社報導美國將允許華為參與5G建設，激勵半導體族群走強，科技股FAANG亦表現不俗，帶動費半、那斯達克指數連三日收高。

而亞洲主要股市今日表現也多呈現漲跌互見，盤中傳出美國擬延長豁免部分中國大陸商品關稅一年，台股開高震盪走高，盤中走揚逾1%，表現最為強勢，韓股開低震盪翻紅，並在平盤上下遊走，陸股、日股皆開低震盪收斂跌幅，盤中小跌0.1%，港股開低震盪0.5%。

觀察台灣50成分股盤中表現，鴻海、聯發科開高走揚逾1%，台積電開低翻紅走揚逾0.8%，大立光走揚近0.5%，成為多軍的領頭羊，日月光投控走揚逾3%，研華、聯電、南亞科走揚逾2%，台達電、可成、和泰車、開發金、第一金、豐泰等也皆有逾1%的漲幅。

而其餘盤面上的焦點族群，生技族群仍獲得資金追捧，包括浩鼎、國光生、環瑞醫、藥華藥等亮燈漲停，高端疫苗走揚逾9％，寶齡富錦走揚逾8%，中裕也有逾4%的漲幅;太陽能族群的茂迪、元晶也一舉亮燈漲停，國碩走揚逾7%等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日早上回測平盤支撐，盤中在多頭的推升下向上攻擊並站穩五日均線，惟今日量能並沒有明顯擴大，顯示追價買盤不是很強，只是賣壓減輕。後續觀察若台股能持續守穩五日均線，盤勢就能維持多方格局。