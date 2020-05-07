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實質資產反彈力強 專家建議長線分批布局

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
受到疫情影響，油價也成為市場關注焦點。（圖／美聯社）
受到疫情影響，油價也成為市場關注焦點。（圖／美聯社）

隨著氣溫逐漸上升，新冠肺炎疫情似乎開始降溫，全球各國開始考慮解封。疫情影響，在三月出現重挫的全球股市，四月出現反彈。統計3/23至4/30，S&P亞太（不含日本）REITs指數反彈逾3成、MSCI亞太（不含日本）公用事業指數與MSCI亞太（不含日本）基礎建設指數也有超過2成的反彈。中國信託亞太實質收息多重資產基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人陳雯卿建議投資人，在景氣末段透過分批布局的方式，長期投資於亞太實質資產，更能分散投資風險，同時掌握穩定股利。

陳雯卿表示，受到三月股災影響，相對具有防禦力的實質資產也遭到錯殺。然而股災後的回復力驚人，統計至4/30，亞太（不含日本）實質資產在股災過後的反彈幅度相當亮眼，顯見在景氣循環末段，實質資產的防禦力仍相當堅強。

陳雯卿表示，基礎建設、公用事業往往具備獨佔或寡佔性質，因此無論景氣循環位於哪個階段，依舊能夠提供穩定現金流；加上REITs在市場波動中依然能提供穩定的租金收入，結合三項實質資產，能為資產撐開一層防護罩。此外，美國聯準會（Fed）自本月起將開始購債，本次甚至史無前例地買入被降評的垃圾級債券。她認為，在市場資金與財政政策相對寬鬆的環境下，實質資產三大產業可望相對受惠。

陳雯卿進一步表示，受到疫情影響，油價也成為市場關注焦點，實質資產與原油相關係數較低，不易受到原油價格波動衝擊。根據彭博資料，從2018年到今年1月底，與原油價格相關度最低的資產分別為亞太REITs為0.127，亞太公用事業為0.148，這兩者相較亞太股票指數、高收益債等風險性資產，與原油的相關度都來得更低。

中國信託亞太實質收息多重資產基金4/30已獲主管機關核准成立，投資人已可以透過定期定額方式分散布局，在景氣循環末段，掌握「看得到、摸得到」，且能提供相對穩定股息的實質資產。

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