台股上有壓、下有撐 蔡鎮村：高出低進策略為宜

美國私人企業4月裁掉2千萬名員工、凸顯新冠肺炎對經濟的衝擊，川普再投下美中貿易協議疑雲，美股漲跌互見。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，五月台指期貨開低後，加權指數開平高，引領五月台指期貨拉升。

自3月19日以來，集中市場融資金額約增加16.8%，融券張數約增加109%，顯示現股買進者較積極（如：公司買庫藏股及政府基金低檔護盤）及自然人較偏空操作。近六日五月台指期貨開低走高，顯示台指期開盤受到歐美股市漲跌的影響較大。

蔡鎮村認為，台股整體風險指標處於中性偏微多，但在台股科技類股五窮六絶（美股警世箴言：5月賣股走人）歷史陰霾之下，投資人仍然需要提高警覺關注國際市場動態，尤其是重啟經濟活動後，可能產生新冠肺炎疫情蔓延問題。

台股上方萬一有套牢壓力、下有庫藏股及國安基金支持，台灣CPI連三個月通縮，在經濟與股市脫鈎之下，交易人以高出低進策略為宜，切忌因消息面影響情緒而追高殺低。