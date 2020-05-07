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技術面、籌碼面利多 台股反彈行情有望延續

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
美國擬於5月重啟經濟，全球央行持續寬鬆，激勵國際熱錢回流新興市場。 本報系資料庫
美國擬於5月重啟經濟，全球央行持續寬鬆，激勵國際熱錢回流新興市場。 本報系資料庫

從台股技術面來看，兆豐期貨分析師謝侑呈指出，台股也跟美股一樣，目前在反彈格局裡，且站上季線後季線持續有守，籌碼面來看，外資、自營商、大額交易人合併來看的留倉部位合併來看較為偏多，因此仍有利於反彈行情。

今（7）日下午2點將有英國5月央行利率決議、下午5點則是英國央行行長貝利召開新聞發布會，預計對英鎊的行情有較大的影響；晚上美國將公布上周初請失業金人數。美國勞工部周五將發布4月非農就業報告。聖路易斯Fed分行總裁布拉德（James Bullard）預測，4月非農將是有史以來最糟糕報告之一。

謝侑呈表示，儘管「小非農」美國ADP就業數據銳減2,023.6萬，創史上最大跌幅，周三在美國總統川普敦促重啟經濟的背景下，催動美股早盤開高，尾盤時段，美國總統川普表示，將在大約一至兩個星期內報告，中國是否履行第一階段貿易協議規定的義務，美股四大指數於高點回落，標普、道瓊指數收黑，而那斯達克與費半則逆勢收漲。

目前美股三大指數期貨的技術面來看，目前依舊在反彈格局裡，而月、季線已逐步靠近，後勢通常較容易有一波順勢行情出現。油價部分，周三原油期貨價格收低，WTI止步連5日漲勢，因市場對儲油空間緊縮的擔憂使原油價格承壓，即使EIA公布上周原油庫存增加程度低於預期，且國內產量下降。6月交割的WTI原油期貨價格下跌2.3%，收每桶23.99美元。而黃金期貨部分，黃金期貨價格下跌1%以上，係因美元走強以及全球部分經濟體重啟，削減了黃金的避險需求，6月交割的黃金期貨價格下跌1.3%，收每盎司1,688.5美元。

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