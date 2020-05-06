訂單能見度高 伺服器供應鏈獲法人買盤青睞

台股今（6）日持續在5日線上下震盪換手，雖然部分漲多股出現獲利賣壓，但市場資金仍尋求題材股進行拉抬，緯穎（6669）等伺服器供應鏈因訂單能見度高，獲得法人買盤青睞，整體族群走勢強勁。

市場樂觀期待經濟重啟，加上油價反彈，帶動美股四大指數同步收紅，科技股表現相對強勢；台股受制於上檔年線壓力，以及外資持續賣超，連三日在5日線附近震盪整理，終場小漲0.37點，收在10,774點，成交值略增至1826億元。

盤面上台積電、鴻海、大立光等蘋概三王同步收高，有效化解台塑四寶、大型金控走弱帶來的壓力，隨季報、4月營收陸續公布，最強的防疫、檢疫概念股走勢開始分歧，但被動元件、印刷電路板，以及伺服器供應鏈等中小型電子股仍吸引買盤進場點火，匯聚多方人氣。

新冠肺炎疫情衍生在家工作、遠距教學、線上購物等需求大增，帶動資料中心、雲端伺服器等出貨動能強勁，相關供應鏈營運水漲船高，外資連日敲進白牌伺服器供應商緯穎，推升股價維持不墜，蓄勢再衝天價。

至於智邦、嘉澤、台光電、台燿等個股，也在法人買盤挹注下，股價持續盤堅向上，扮演多方可用之兵。

大型本國投顧認為，台股近二日K線皆留上影線，顯示高檔調節賣壓不輕，加上法人並未積極作多，短期區間震盪整理機率高，操作建議以基本面為主軸，在4月營收以及，第1季財報公布完畢前，提高風險意識，做好資金管控。