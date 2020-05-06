台灣投資人4月最愛十檔美股 七檔是科技股

e投睿（eToro）公布台灣投資人4月美股十大投資排行，高達七檔是科技股（包括五檔尖牙股）。其中，超微（AMD）最受國人青睞，主要受惠於處理器訂單的強勁需求及競爭者的缺貨危機，交易量排名一舉從第七名躍升至第1名，4月交易量較3月成長756%。

這十檔個股依次為超微、亞馬遜、微軟、蘋果、Google、特斯拉、迪士尼、網飛（Netflix）、 臉書、萬士達卡。

eToro統計，與3月相比，台灣投資人4月前十大美股買進排行中，有九檔個股交易量為正成長，顯示台灣投資人在疫情籠罩下仍持續買進股票。另外，七檔為科技類股，顯示台灣投資人偏好投資科技產業股。

eToro大中華區董事總經理李永生（Jasper Lee）指出，今年4月美股道瓊指數上漲12.7%，創下1987年1月黑色星期一以來最大漲幅。絕大部分的獲利來自科技巨頭的成長動能，這些企業身處疫情前線，並致力為數百萬名消費者提供服務。

eToro為來自以色列的新創公司，成立於2007年，致力於打造一個簡單且透明的全球投資平台。2016年進軍台灣市場，讓投資人透過單一平台輕鬆投資美股、歐股、外匯、虛擬貨幣、石油等全球投資標的物。台灣投資人占亞太區的13%，為eToro的重點市場之一。