GIS首季僅賺0.31元 獲利年減八成
觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）今（6）日公告上季財報，今年首季每股純益僅0.31元，較去年第4季每股純益3.53元、去年同期每股純益2.04元，雙雙衰退，單季每股純益創15個季度以來新低。
GIS今年首季營收226.38億元，季減33.4%、年減23.1%，稅後純益1.04億元，獲利季減91.2%、年減84.8%，單季每股純益0.31元。GIS表示，今年首季業績衰退原因，來自新冠疫情使得大陸部分廠區停工影響稼動率，目前第2季已經復工後，該因素已經排除。
GIS日前已公告4月營收105.16億元，月增10.4%，年增30.7%，單月營收連續二個月成長，並重回百億元大關，顯示業績表現正逐步回溫中。
GIS今年前四月合併營收331.55億元，年減11.5%。GIS為蘋果iPad、LCD版本iPhone觸控模組供應商，由於日前蘋果發表新款平價版iPhone SE，入門價僅新台幣1.45萬元，是「史上最便宜iPhone」，有助於GIS出貨量增。
法人表示，今年第2季市場仍受新冠肺炎因素影響，消費力道較疲軟，第3季傳統旺季若疫情能獲得控制，對關鍵零組件業者有利。
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