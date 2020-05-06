GIS首季僅賺0.31元 獲利年減八成

知名Youtuber九妹在網路分享他的理財觀念，表示自己這些年來身為Youtuber帶來的收入的確很可觀，但真正讓他致富的其實是股票，並分享他如何靠操作股票賺到人生第一個千萬的故事。該影片曝光後，有網友認為，Youtuber的年收入應該就逾千萬了，根本不需靠操作股票才能賺進千萬元。

2020-05-06 15:45