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國人抄底美股 最愛買超微

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：eToro
資料來源：eToro

美股4月強彈，科技股扮領漲先鋒，台灣投資人搶短之際，也錢進美股大買科技股，eToro統計，國人4月買入的十大美國股票，以超微AMD）奪冠，亞馬遜、微軟、蘋果、Google、特斯拉等也上榜，反應投資人頗能掌握科技趨勢。

eToro在全球145個國家提供超過2,500種金融商品交易服務，台灣投資人對平台也不陌生，占亞太區交易比重達13%，是eToro的重點市場之一。

eToro大中華區董事總經理李永生（Jasper Lee）指出，4月道瓊指數飆漲12.7%，創下1987年1月（黑色星期一）以來最大漲幅。大部分的動能來自科技巨頭成長，這些企業身處疫情前線，並致力為數百萬名的消費者提供服務。

據eToro統計，台灣投資人4月大買的美股也以科技股為大宗，前十大包括超微、亞馬遜、微軟、蘋果、Google、特斯拉、迪士尼、Netflix、臉書、萬事達卡，而且和3月比較，有九檔股票交易量都成長，代表投資人對相關個股持續買進。

eToro分析，超微特別受國人歡迎，應是受惠處理器訂單強勁，加上競爭者缺貨。超微在3月時，交易量排名僅為第七，但4月升到第一，交易量成長倍數超過7.56倍。

面對新冠肺炎的不確定性，美國五大尖牙股（FAANG）Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google，也是投資人優先加碼對象。

另外，受到各國實施封鎖和隔離措施，台灣投資人還看好影音串流需求增加，因此大買Disney和Netflix。

超微 科技股 AMD

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