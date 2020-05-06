投資不畏疫情 台灣美股投資人最愛AMD

疫情衝擊美國經濟後，為穩定市場和投資人信心，美國政府和央行實施大規模救市措施，美股自3月低點反彈回升，刺激美股雙位數成長表現。全球投資平台eToro（e投睿）統計，台灣美股投資人在疫情壟罩下仍持續買進股票，偏好科技產業股，尤其最愛AMD （超微），4月交易量較3月飆增7倍。

eToro大中華區董事總經理李永生（Jasper Lee）指出，今年4月美股道瓊指數上漲12.7%，創下1987年1月（黑色星期一）以來最大漲幅。絕大部分的獲利來自科技巨頭的成長動能，這些企業身處疫情前線並致力為數百萬名消費者提供服務。

根據eToro統計，與3月相比，台灣投資人4月前十大美股買進排行當中，有9檔股票交易量呈現正成長，顯示台灣投資人在疫情壟罩下仍持續買進股票。其中，有7檔股票為科技類股，顯示台灣投資人偏好投資科技產業股。

eToro指出，超微（AMD）最受台灣投資人青睞，受惠於處理器訂單的強勁需求以及競爭者的缺貨危機，超微的交易量排名一舉從第7名躍升至第1名，4月交易量較3月成長756％。

面對疫情帶來的市場不確定性，美國五大尖牙股（FAANG）：Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google，仍深受台灣投資人喜愛。受惠於各國實施封鎖與隔離措施，台灣投資人看好影音串流平台需求增加，紛紛買進Disney（Disney+）和Netflix。