快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Youtuber九妹靠一支股票賺翻 網酸：他哪需要靠股票致富

聯合新聞網 / 綜合報導
知名Youtuber九妹在網路分享他的理財觀念，表示自己這些年來身為Youtuber帶來的收入的確很可觀，但真正讓他致富的其實是股票，並分享他如何靠操作股票賺到人生第一個千萬的故事。擷自九妹臉書
知名Youtuber九妹在網路分享他的理財觀念，表示自己這些年來身為Youtuber帶來的收入的確很可觀，但真正讓他致富的其實是股票，並分享他如何靠操作股票賺到人生第一個千萬的故事。擷自九妹臉書

知名Youtuber九妹在網路分享他的理財觀念，表示自己這些年來身為Youtuber帶來的收入的確很可觀，但真正讓他致富的其實是股票，並分享他如何靠操作股票賺到人生第一個千萬的故事。該影片曝光後，有網友認為，Youtuber的年收入應該就逾千萬了，根本不需靠操作股票才能賺進千萬元。

九妹分享他買某檔上市遊戲股的實際操作過程及其中的心路歷程。他稱自己在多年前分3段買了數十張某檔上市遊戲股股票，但在追加的過程是一路跌，期間，因為工作關係到歐洲拍攝商務艙影片，一度窮到身上只剩下9歐元，就在連一頓歐洲的麥當勞餐點都買不起時，赫然打開證券APP，驚覺投入半數身家(總金額260萬)的遊戲股股票飆漲，而且當天是漲停鎖死的狀態，但尷尬的是，他現在竟連一頓麥當勞都吃不起。

九妹表示，這件事之後，徹底改變了他的理財觀，認為「人生在世，錢賺了就是要花，花不到的錢等於沒有」，「貨幣是一個自由工具，如果你沒辦法從這個貨幣上得到空間或時間上的自由，那這個工具一點屁用都沒有。」「能夠花掉的錢，才是真正的錢，不然一切都只是紙上富貴。」

令人意外的是，九妹回國後，並未將漲停的遊戲股股票直接賣掉，反而將其他股票賣掉，再繼續追加該檔上市遊戲股，「最後，我全部的身家都在同一檔股票中。」直至同年11月底將股票賣掉時，原本花了490萬買進，最後以1130萬賣出，總共賺進640萬。九妹在影片強調，這些年操作股票其實也有大賠的時候，也不是每次都賺錢，包括今年原油期貨就讓他慘賠千萬。

該影片曝光後，網友在PTT上討論，認為「他哪需要靠股票，唬爛！」Youtuber的大部分收入根本不是股票才對，且對於這種股票在跌卻持續追加的操作法，只能說他「心臟夠大」，還有些網友明顯想噓他，純粹是覺得九妹過於炫富感到不快，還有人質疑影片末尾的置入廣告，覺得有業配影片之嫌。

也有人認為九妹的影片雖然有置入嫌疑，但還是能讓人學到東西，也有人認同他「花得掉的錢才是真的錢」，但還是不建議大家學九妹一樣一次押了全部身家。就Youtuber來說，覺得九妹講故事很精采。有人分享近日操盤的心得，「跟到3月的防疫股波動，現在翻了超過二倍，這浪真的高！」

遊戲橘子 遊戲股 YouTuber

延伸閱讀

外資賣超123.87億連二賣 買超最愛這十檔

操作難度加大 留意資金控管、短進短出為宜

生技、防疫概念股強勢 台股震盪百點收紅

花200萬玩「天堂M」　他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

相關新聞

Youtuber九妹靠一支股票賺翻 網酸：他哪需要靠股票致富

知名Youtuber九妹在網路分享他的理財觀念，表示自己這些年來身為Youtuber帶來的收入的確很可觀，但真正讓他致富的其實是股票，並分享他如何靠操作股票賺到人生第一個千萬的故事。該影片曝光後，有網友認為，Youtuber的年收入應該就逾千萬了，根本不需靠操作股票才能賺進千萬元。

生技、防疫概念股強勢 台股震盪百點收紅

部分新冠肺炎疫情嚴重國家開始解禁，帶動國際油價及美股上揚，台股今天震盪120.63點，收盤小漲0.37點，盤面仍以生技股...

4月營收創高 13檔笑

上市櫃公司陸續公布4月營收，根據CMoney統計，截至今日中午，4月合併營收創新高家數共有13檔，而主要族群集中電子股上，包含PCB、IC設計。法人認為，部分電子股受惠新冠肺炎的遞延訂單效應，帶動4月營收繳出不錯的成績單，具有業績面加持的個股，可望成為行情領頭羊。

國光領軍漲停 生技指數攻9個月新高

防疫概念股國光生物（4142）上午宣布新冠肺炎疫苗利多，帶動生技股今日全面強漲，且飆漲族群從疫苗股、檢測股擴散，呈現百花齊放，盤中亮燈漲停的家數超過20檔，指標股國光開盤即跳空漲停鎖死，且漲停委買高掛逾6萬張，激勵上市生技類股指數勁揚，盤中來到67.18點，漲幅逾5%，突破前高，創下9個月以來新高位置。

多空交戰激烈 台股終場小漲0.37點收10,774

聯準會（Fed）副主席發表對經濟悲觀看法，使得美股昨日開高後回吐部分漲幅，終場以小幅收漲。而台股今日以小跌開出後，指數一...

MSCI將宣布季度調整結果 矽力-KY、富邦媒納入機率高

MSCI（明晟）最新的季度調整，將在5月13日凌晨公布結果，並於5月29日尾盤生效，在台股權重的部分，4月迄今台灣加權指...

台股開低震盪翻紅 站上10800點

新冠肺炎疫情似有趨緩跡象，國際油價上揚，美股道瓊指數上漲133.33點，台股今天開盤後震盪走低，隨後再翻紅，並站上108...

2020波克夏股東會 「股神」巴菲特也停損了？

波克夏海瑟威在5月2日以視訊方式召開年度股東大會，執行長股神巴菲特在會議上承認，他已認賠出清達美、美國、西南、聯合航空等...

美股小幅收漲 台股開低震盪回測10700點關卡

Fed副主席潑冷水，發表對經濟悲觀看法，使得美股昨日開高後回吐部分漲幅，不過終場仍小幅收漲。台股今（6）日以10,771...

美股漲逾百點 台股上攻盼外資轉買

美股道瓊工業指數上漲133.33點，法人指出，若外資能轉賣為買，將有利台股今天順利上攻10800點

國巨目標價 小摩喊到570元

國巨首季獲利驚艷，摩根大通、美銀、里昂等三大外資昨（5）日出具報告，齊聲喊買並分別將目標價升至570元、490元、408元，激勵股價大漲近4%，連帶推升禾伸堂、立隆電、立敦、光頡、華容等被動元件廠，以及杰力、希華等漲價概念股同飆，助攻多頭士氣。

台股法人套利 大玩配對交易

台股昨（5）日高檔震盪收小紅，三大法人同站賣方，但由於國家隊進場護盤，使得下檔有撐。值得注意的是，由於行情多空難測，外資等法人大玩配對交易套利，其中台積電、大立光、國巨躍居市場三大套利指標。

熱門新聞

金管會核准 石油ETF跌到0元強制下市

外資賣超123.87億連二賣 買超最愛這十檔

台股法人套利 大玩配對交易

美祭新制 台股六贏家出

三陽高階車款 供不應求

領中鋼股東會紀念品不用人擠人 擬開放超商領取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。