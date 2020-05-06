Youtuber九妹靠一支股票賺翻 網酸：他哪需要靠股票致富

知名Youtuber九妹在網路分享他的理財觀念，表示自己這些年來身為Youtuber帶來的收入的確很可觀，但真正讓他致富的其實是股票，並分享他如何靠操作股票賺到人生第一個千萬的故事。該影片曝光後，有網友認為，Youtuber的年收入應該就逾千萬了，根本不需靠操作股票才能賺進千萬元。

九妹分享他買某檔上市遊戲股的實際操作過程及其中的心路歷程。他稱自己在多年前分3段買了數十張某檔上市遊戲股股票，但在追加的過程是一路跌，期間，因為工作關係到歐洲拍攝商務艙影片，一度窮到身上只剩下9歐元，就在連一頓歐洲的麥當勞餐點都買不起時，赫然打開證券APP，驚覺投入半數身家(總金額260萬)的遊戲股股票飆漲，而且當天是漲停鎖死的狀態，但尷尬的是，他現在竟連一頓麥當勞都吃不起。

九妹表示，這件事之後，徹底改變了他的理財觀，認為「人生在世，錢賺了就是要花，花不到的錢等於沒有」，「貨幣是一個自由工具，如果你沒辦法從這個貨幣上得到空間或時間上的自由，那這個工具一點屁用都沒有。」「能夠花掉的錢，才是真正的錢，不然一切都只是紙上富貴。」

令人意外的是，九妹回國後，並未將漲停的遊戲股股票直接賣掉，反而將其他股票賣掉，再繼續追加該檔上市遊戲股，「最後，我全部的身家都在同一檔股票中。」直至同年11月底將股票賣掉時，原本花了490萬買進，最後以1130萬賣出，總共賺進640萬。九妹在影片強調，這些年操作股票其實也有大賠的時候，也不是每次都賺錢，包括今年原油期貨就讓他慘賠千萬。

該影片曝光後，網友在PTT上討論，認為「他哪需要靠股票，唬爛！」Youtuber的大部分收入根本不是股票才對，且對於這種股票在跌卻持續追加的操作法，只能說他「心臟夠大」，還有些網友明顯想噓他，純粹是覺得九妹過於炫富感到不快，還有人質疑影片末尾的置入廣告，覺得有業配影片之嫌。

也有人認為九妹的影片雖然有置入嫌疑，但還是能讓人學到東西，也有人認同他「花得掉的錢才是真的錢」，但還是不建議大家學九妹一樣一次押了全部身家。就Youtuber來說，覺得九妹講故事很精采。有人分享近日操盤的心得，「跟到3月的防疫股波動，現在翻了超過二倍，這浪真的高！」