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多空交戰激烈 台股終場小漲0.37點收10,774

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股6日小跌開出，盤中一度突破五日均線至最高10,828點，整體為高檔震盪格局，終場以10,774.98點作收，小漲0.37點。 聯合報系資料照
台股6日小跌開出，盤中一度突破五日均線至最高10,828點，整體為高檔震盪格局，終場以10,774.98點作收，小漲0.37點。 聯合報系資料照

聯準會（Fed）副主席發表對經濟悲觀看法，使得美股昨日開高後回吐部分漲幅，終場以小幅收漲。而台股今日以小跌開出後，指數一度向下回測10,700點整數關卡支撐，其後多軍又奮力點火大立光、聯發科、鴻海等權值股，帶動指數翻紅走揚，盤中一度突破五日均線至最高10,828點，整體為高檔震盪格局，終場以10,774.98點作收，小漲0.37點，成交量1807.82億元，多空交戰激烈。

昨日美股開高收高，受惠歐美多個地區宣布陸續解封，帶動國際原油價格持續回升，且新冠病毒疫苗正快速研發，川普政府考慮推新一輪企業減稅等多項利多的激勵，道瓊指數一度上漲達420點，站回24,000點大關，不過尾盤時Fed副主席發表經濟悲觀看法，壓抑四大指數回吐部分漲幅。

而觀察亞洲主要股市今日表現漲多跌少，韓、港股皆開高震盪走高，盤中分別走揚逾0.8%及0.6%，表現最為強勢，台股則開低後震盪走高，盤中呈現小漲格局，陸股結束五一勞動連假今日開市補跌，盤中有走跌逾0.6％表現最為弱勢。

而今日盤中台灣50成分股表現中，大立光、聯發科、鴻海獲得多軍點火，盤中分別有0.8%-1.8％不等間的漲幅，支撐指數翻紅小漲，其餘包括國巨、南亞科走揚逾1%，聯電、廣達、研華同步走揚;傳產股部分則以遠東新走揚逾4%表現最為強勢，台化、台灣高鐵、正新也有1%以內的漲幅。

而其餘盤面上焦點族群仍以生技、防疫概念股表現最為強勢，包括寶齡富錦、毛寶、康那香、國光生、恆大、中化生、高端疫苗、台耀、熱映、順藥、南六等盤中全數亮燈漲停，旭富、佰研、花仙子、智擎等盤中也有逾8%漲勢。

法人指出，聯準會持續對金融市場投放資金，加上川普再度將目光投入選舉，股市穩定為美股第一要務。此外，國際油價走勢回穩，各國也將陸續重啟經濟，整體資金面與基本面對多方有利。

技術面上，台股年線上檔壓力大，但月線已逐步向上形成下檔支撐，短期指數將在年線與月線震盪整理，後續有機會向上突破年線，建議可逢回買進。

台股

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