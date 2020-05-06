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MSCI將宣布季度調整結果 矽力-KY、富邦媒納入機率高

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
富邦媒董事長林啟峰。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
富邦媒董事長林啟峰。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

MSCI（明晟）最新的季度調整，將在5月13日凌晨公布結果，並於5月29日尾盤生效，在台股權重的部分，4月迄今台灣加權指數及MSCI台灣指數分別為上漲13.2%、9%，表現位居前段，加上沒有陸股A股納入因子調整干擾，台股權重預期持平。

統一投顧表示，由於MSCI已公布至今年3月31日為止的權重變化，回顧2020年4月以來，新興國家股市的表現，以泰國股市及印度股市表現最佳，印尼指數及澳洲指數則相對表現較為弱勢。MSCI台灣指數上漲9%，位居新興市場前段、且優於MSCI中國指數、MSCI巴西指數表現，加上今年沒有A股納入因子調整干擾整體權重配置，因此，研判台股權重難此次季度調整中，將是持平。

在個股方面，回顧今年第1季個股的表現，市場排名居前85名、自由流通比率高、且尚未納入MSCI成份股的個股有矽力-KY、富邦媒、旺宏、欣興、旭隼、譜瑞-KY、致茂等個股，考量市值變化及落後成分股抽換，估計矽力-KY、富邦媒在這次的季度調整中入選機會較高。

此外，潤泰全、華航市值排名落後，需提防遭移除的風險；觀察今年第1季排名落在123名的潤泰全、112名的華航，不僅連續五季於市值排名落後，排名均掉出百名之外，且外資持股比率也相對偏低，需提防本次有遭到移除的風險。

MSCI 富邦媒

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