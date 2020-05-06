法人力挺 泰鼎股價挑戰重回60元大關

PCB硬板廠泰鼎-KY（4927）4月營收繳出佳績，單月營收創下歷年同期新高，法人預估，泰鼎第二季營收可望優於去年同期，季增率也可望達到近二成，帶動今（6）日盤中股價強攻半根漲停，再寫本波反彈高點，股價挑戰重回60元大關。

從籌碼面觀察，在泰鼎公佈4月營收佳績後，三大法人轉趨多方，外資、投信、自營商皆由賣超轉為買超，累計近五日三大法人合計買超790張。

泰鼎4月營收10.14億元，月增23.2%、年增28.4%，為9個月新高，亦為單月歷年同期新高;累計今年前四個月營收36.19億元，年減0.5%。

原先4月因逢泰國傳統農曆年假，有潑水節假期影響，但今年在新冠肺炎疫情影響下，導致潑水節長假取消，在此期間泰鼎工廠正常上班，在工作天數增加且客戶建立安全庫存需求、轉單出貨等因素挹注下，一廠產能全滿、二廠拉到75～80％高檔，帶動4月營收表現亮眼。

法人表示，受惠韓系客戶TV、PC相關產品訂單可望相較去年第四季回溫，加上集團已於去年已投資2.75億元泰銖取得SFT公司100%股權（Shye Feng Enterprise）挹注。

在營運規模和產能利用率提升、泰銖貶值等有利因素挹注下，預估泰鼎第二季毛利率將提升至二成左右。第二季受惠韓系客戶和ODM客戶積極拉貨，使家用和通訊產品訂單明顯增溫，加上疫情關係使泰國當地政府已取消潑水節假期使工作天數增加，預期第二季營運可望相較往年成長，季增率也可望達到近二成。

全年來看，泰鼎積極拓展汽車和消費性電子商機，除爭取歐系汽車板新品認證外，包含Memory Module、IOT、Auto等相關產品皆有送樣。

此外，主要客戶新品最快第二季將陸續亮相，產品層數設計上亦有提升趨勢，加上台系組裝廠商積極於泰國擴建海外產線，對泰鼎今年營運成長正面挹注。