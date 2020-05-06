美股小幅收漲 台股開低震盪回測10700點關卡

Fed副主席潑冷水，發表對經濟悲觀看法，使得美股昨日開高後回吐部分漲幅，不過終場仍小幅收漲。台股今（6）日以10,771.09小跌3.52點開出後，多軍企圖向上攻擊，指數翻紅小漲，惟上檔碰到五日均線壓力後欲振乏力，指數再度翻黑，並回測10,700點整數關卡。

昨日美股開高收高，受惠歐美多個地區宣布陸續解封，帶動國際原油價格持續回升，且新冠病毒疫苗正快速研發，川普政府考慮推新一輪企業減稅等多項利多的激勵，道瓊指數一度上漲達420點，站回24,000點大關；不過，尾盤時段聯準會副主席發表經濟悲觀看法，壓抑四大指數回吐部分漲幅。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲133.33點，或0.56%，收在23,883點；標普500指數上漲 25.70點，或0.90%，收在2,868.44點；Nasdaq指數上漲98.40點，或1.12%，收在8,809.12點；費半指數上漲28.20點，或1.69%，收在1,689.50點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超142.9億元。其中外資賣超123.91億元，投信賣超0.48億元，自營商賣超18.54億元。資券變化方面，融資增19.76億元，融資餘額為1,085.66億元，融劵增1.99萬張，融券餘額為86.66萬張。外資台指期部位，多單減碼525口，淨多單部位3,6085口。借券賣出金額為27.1億元。

法人指出，聯準會持續對金融市場投放資金，加上川普再度將目光投入選舉，股市穩定為美股第一要務。此外，國際油價走勢回穩，各國也將陸續重啟經濟，整體資金面與基本面對多方有利。

技術面上，台股年線上檔壓力大，但月線已逐步向上形成下檔支撐，短期指數將在年線與月線震盪整理，後續有機會向上突破年線，建議可逢回買進。

【中央社／台北6日電】

新冠肺炎疫情重災國放寬管制措施，國際油價上揚，激勵美股收紅上漲133.33點，台股今天開盤後走勢呈現狹幅震盪整理，一度下探10700點整數關卡。

9時25分，加權指數來到10759.59點，下跌15.02點，成交值新台幣445.01億元，8大類股當中紡織類股大漲，一支獨秀，塑化類股、食品類股小漲，其餘都下跌。

蘋概股3大指標台積電早盤來到292.5元，下跌3元。股王大立光來到3915元，下跌45元。鴻海來到74.3元，小漲0.2元。