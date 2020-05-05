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金管會核准 石油ETF跌到0元強制下市

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
美國石油市場供過於求，國內油價持續跌價。聯合報系資料照片
美國石油市場供過於求，國內油價持續跌價。聯合報系資料照片

因應油價暴跌，石油ETF下殺，證交所日前公告將修訂ETF管理規定，當產品淨值跌到零或為負，將強制下市。證交所今（5）日再公告，前述規定已獲主管機關核准，即起發布生效。

目前淨值最低的ETF，是進行槓桿操作的元大S&P原油正2（00672L），淨值跌到0.55元。原先金管會對該ETF寬限，但在輿論壓力下，又轉向示警，證交所跟著研議下市規定；這也代表ETF即使有金管會豁免的「特赦令」，一旦淨值爆掉跌為零或負值，沒有再寬限的第二條路。

證交所表示，因應近期金融市場波動甚鉅，資產價格承受衝擊，台股中的ETF也深受影響，部份ETF甚至淨值大跌。鑒於保護公益及維持市場穩定，本次共修訂「證交所營業細則」、「對上市有價證券變更交易方法及停止買賣作業辦法」、「對上市受益憑證信託事業及境外基金機構重大訊息之查證暨公開處理程序」、「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」等規章，規範淨值跌為零或負值之各類型ETF，都要強制下市。

證交所說，若ETF淨值跌到零或負值，發行投信或代理人應於申報淨值日的交易時間起二小時（上午七時前）發布此一重大訊息，後證交所將於同天發布ETF停止買賣並終止上市公告。

另外，證交所日前也針對期貨型ETF，要求各大ETF發行商提醒投資人，如旗下期貨型ETF近30個營業日的淨值較發行時淨值下跌85%，即應在官網揭示ETF最初淨值、近30日平均淨值和累積跌幅等資訊，以利投資人掌握。

ETF 證交所 金管會 石油

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