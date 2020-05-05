聖馬丁淨值過低 TDR 6月15日終止上市

證交所表示，聖馬丁控股申報2019年財報，淨值已低於股本三分之一，核有相關規定，公告其發行的聖馬丁-DR（910482）將於6月15日終止上市。投資人可於5月底前向存託機構申請兌回或出售原股，台股交易則在6月12日最後交易日前仍受理買賣。

證交所指出，聖馬丁國際控股去年財報顯示淨值，已低於股本三分之一，此次核有證交所營業細則第50條之3第9項第2款情事，宣布其發行的TDR，應於6月15日終止上市。

聖馬丁-DR表彰的原股仍將於港交所上市，因此投資人除了可在6月12日最後交易日前於買賣，亦可配合聖馬丁將於6月29日召開香港股東大會暨停止過戶時程，在5月22日前向其存託機構「遠東國際商業銀行」申請兌回或出售原股，但投資人應留意買賣外國有價證券的匯兌和交易風險。

另聖馬丁-DR終止上市，存託機構將依存託契約約定，於港交所出售所有剩餘股份，並在扣除必要費用，將所得價款返還聖馬丁-DR持有人。

若投資人於5月21日至6月12日買進聖馬丁-DR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股或出售日，已無法向存託機構申請兌回持有或出售，將由存託機構於聖馬丁-DR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款予持有人。

證交所表示，聖馬丁在台存託機構「遠東國際商業銀行」以及股務代理機構的凱基證券，均會持續配合辦理後續TDR持有人服務。投資人可洽證交所官網或相關機構了解，以保障自身權益。