外資續賣123.91億元 投信也轉賣

台股今（5）日在多空拉鋸下，終場指數上漲54.13點或0.5%，收在10,774.61點，成交量達1,779.85億元。而外資持續賣超，投信也在今日轉為賣超，外資賣超123.91億元、投信買超0.19億元、自營商賣超19.95億元，三大法人合計賣超142.61億元。

權值股方面，台積電盤中漲幅收斂，鴻海則是由紅翻黑，而遠東新午盤過後在利多帶動下，股價急拉攻上漲停；國巨首季財報，毛利率、淨利同步創四季來高點，激勵股價盤中漲幅達3.9%，另外，大立光、統一、台達電漲幅也超過2%。

第一金投顧董事長陳奕光分析，錢滿為患的資金行情激勵股市反彈，首先聯準會買墮落天使債、日本政府也實施債券吃到飽，讓資金沒地方去；第二，台灣有三率優勢：匯率穩定、利率相對高、現金殖利率高；再來，融券有超過84萬張，啟動軋空行情；最後，訂單題材帶動，從5G、工具機上中下游可以發現，第2季有回暖現象。

不過經技術數據以及企業財報方面仍表現不如預期，進而使股市漲幅不大，在利多與利空拉扯下，指數上檔有下、下檔有撐，預期長線呈現大區間格局。