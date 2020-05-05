台股收漲54.13點 三大法人賣超142.61億元
台股今（5）日開高震盪，一度拉升至10,833.53點，收復5日線，最低則下探至10,735.01點，終場以10,774.61點作收，上漲54.13點，成交量1,779.85億元，距5日線僅0.49點；三大法人賣超142.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超123.87億元，投信賣超0.19億元，自營商賣超（合計）18.53億元，其中自營商（自行買賣）買超1.57億元，自營商（避險）賣超20.11億元。
美股周一收紅，台股今日以10,756.95點開高，盤中多空拉鋸，國巨領軍被動元件股走強，另外，防疫股續揚，蘋概三王中以大立光漲勢較強，台積電收紅，但鴻海則是下跌作收，指數終場收在10,774.61點，漲幅0.5%。
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