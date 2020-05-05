多空拉扯 台股漲54.13點收10,774

美股昨（4）日開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（5）日早盤站回10,800關卡，將近11點時以及尾盤皆遇到賣壓，在多空拉鋸下，漲點收斂，終場指數上漲54.13點或0.5%，收在10,774.61點，成交量達1,779.85億元。

原油價格走高，帶動能源股走揚，且科技股表現穩健，尖牙股FAANG全數上漲，帶動美股四大指數尾盤由黑翻紅。今日美股期貨電子盤也呈現上漲，漲幅落在0.5%至1%間；觀察主要亞股股市表現，日本、韓股、陸股休市，港股續弱尚未站回24,000點。

權值股方面，台積電盤中漲幅收斂，鴻海則是由紅翻黑，而遠東新午盤過後在利多帶動下，股價急拉攻上漲停；國巨首季財報，毛利率、淨利同步創四季來高點，激勵股價盤中漲幅達3.9%，另外，大立光、統一、台達電漲幅也超過2%。

第一金投顧董事長陳奕光分析，錢滿為患的資金行情激勵股市反彈，首先聯準會買墮落天使債、日本政府也實施債券吃到飽，讓資金沒地方去；第二，台灣有三率優勢：匯率穩定、利率相對高、現金殖利率高；再來，融券有超過84萬張，啟動軋空行情；最後，訂單題材帶動，從5G、工具機上中下游可以發現，第2季有回暖現象。

不過經技術數據以及企業財報方面仍表現不如預期，進而使股市漲幅不大，在利多與利空拉扯下，指數上檔有下、下檔有撐，預期長線呈現大區間格局。