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獲利年減近2成 研發投資創5年新高

聯合晚報 / 記者陳素玲／台北報導

經濟部今天發布2019年製造業上市櫃公司營業及投資狀況，受中美貿易戰影響，營收年減2.8%，稅後淨利更大減19.8%，但研發及固定投資都創五年新高，上市櫃公司研發支出4608億元，年增7.9%，金額與增幅都是近五年新高；固定資產投資8312億元，年增12.1%。

去年台積電固定投資金額達4503億元，居個別公司之冠，占上市櫃整體製造業固定資產投資超過五成，而且較該公司前一年投資大幅成長51.1%，主要是受惠5G及高效能運算需求拓展，積極布局先進製程。友達及群創則分別投資212及199億元分居第二、三。

製造業上市櫃公司2019年營收淨額16.5兆元，年減2.8%。前三大公司依序為鴻海2兆8497億元、和碩1兆2648億元、台積電1兆596億元。稅後淨利1兆2298億元，較前一年大幅減少3028億元，年減19.8%。稅後淨利前三大依序為：台積電3453億元，占整體製造業28.1%居首、鴻海1153億元居次、台塑373億元居第三。

雖然去年營收及獲利減少，但研發支出4608億元，年增7.9%，金額與增幅都是近五年新高。研發支出前三大公司，台積電投入905億元居冠，續創歷年新高，年增6.5%，占整體製造業研發支出近二成；聯發科投入369億元居次，較上年增加105億元，年增39.5%，對製造業研發支出成長貢獻最大；緯創投入123億元居第三。

去年製造業上市櫃公司固定資產投資8312億元，為近五年新高，年增12.1%，其中電子零組件業投資6430億元，占整體製造業比重77.4%居首，年增19.4%。

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