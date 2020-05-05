證交法修法三讀 企業財報需揭露董監酬金

立院今天三讀修正通過證券交易法，未來企業年度財報，須揭露「薪資報酬政策」、「全體員工薪資及調整情形」、「董事及監察人之酬金」等相關資訊。

提案的國民黨立委曾銘宗在初審時表示，根據掌握資料，部分不良企業例如某ICT產業上市櫃公司，員工平均薪資不到60萬，董監酬勞卻高達1.2億元，差距非常大；因此提出證交法第14條修正草案，要求企業須公布董事及監察人酬金，以及董事薪酬與非主管的全體員工薪酬中位數差距，應有一定倍數限制等事項。

刪初審「獨董和員工薪水訂一定倍數」規範

不過，金管會主委顧立雄指出，肥貓問題確實要著手改進，但限制董事薪酬的做法，恐會窒礙難行，例如可以去探究一下台積電獨立董事的薪水，若要對此限制，「那我可能會接到張忠謀電話」。

顧立雄表示，薪水揭露是公司治理事項，金管會總不能跟台積電說，獨董和員工薪水要訂一定倍數。

最後經討論，初審通過金管會所提修正動議，將「獨董和員工薪水要訂一定倍數」規範刪除，給予金管會循序漸近時間，僅要求企業編製年度財報時須揭露「薪資報酬政策」、「全體員工薪資及調整情形」、「董事及監察人之酬金」等相關資訊，並在今天院會完成三讀。