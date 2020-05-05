多空拉鋸 台股漲點收斂

美股昨（4）日開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（5）日早盤站回10,800關卡，將近11點時有遇到賣壓，指數靠向平盤，在多空拉鋸下，漲點收斂，指數在10,700之上震盪。

原油價格走高，帶動能源股走揚，且科技股表現穩健，尖牙股FAANG全數上漲，帶動四大指數尾盤由黑翻紅，今日美股期貨電子盤也呈現上漲，漲幅落在0.5%至1%間；觀察主要亞股股市表現，日本、韓股、陸股休市，港股續弱尚未站回24,000點。

就各類股表現上來看，電子組件、百貨貿易、生技醫療類股漲數漲幅超過1%，表現領先大盤；而營建、運輸、觀光、油電燃氣類股指數壓在盤下。

權值股方面，台積電、大立光盤中漲幅收斂，鴻海則是由紅翻黑，而國巨首季財報，毛利率、淨利同步創四季來高點，激勵股價盤中漲幅超過5%，另外，正新、統一漲幅也超過2%。

第一金投顧董事長陳奕光分析，錢滿為患的資金行情激勵股市反彈，首先聯準會買墮落天使債、日本政府也實施債券吃到飽，讓資金沒地方去；第二，台灣有三率優勢：匯率穩定、利率相對高、現金殖利率高；再來，融券有超過84萬張，啟動軋空行情；最後，訂單題材帶動，從5G、工具機上中下游可以發現，第2季有回暖現象。

不過經技術數據以及企業財報方面仍表現不如預期，進而使股市漲幅不大，在利多與利空拉扯下，指數上檔有下、下檔有撐，預期長線呈現大區間格局。

法人認為，全球疫情逐漸趨緩，國際油價走勢回穩，資金面與基本面對多方有利。雖然美國的負面總經數據公布及美中貿易雜音干擾，但這只是短期漲多拉回的小幅修正，不影響後續中期偏多格局走勢。

由於台股年線上檔壓力大、不易一次越過，關前震盪難免，建議趁回檔之際，逢低賣進布局，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。