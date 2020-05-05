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隆大股利1.35元創高 今爆量漲3%

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

高雄建商隆大（5519）決議2019年度每股擬配發1.35元現金股利，創近十年新高，今（5）日爆量5,000張，股價開高震盪，盤中上漲3%，領漲營建股。

隆大2019年建物銷售增加，全年稅後純益為4.89億元，年增10.42%；營業利益為5.35億元，年增16.3%；毛利率則從前一年度的25.15%衰退至18.2%；每股稅後純益（EPS）為2.43元，為近五年最高。就營收結構來看，建屋銷售佔超過80％，營造約佔15%，其他收入則約佔1%。

隆大昨（4）日決議去年度股利配發率達六成，每股擬配發1.35元現金股利，殖利率約一成。

隆大今年預計有三個建案將完工交屋，分別是高雄「鳳凰灣」、台北「隆大郡望」及「隆大鳳凰」一期，總銷金額加起來為21.15億元，交屋時間多落在在下半年。隆大今年首季累計營收為4.09億元，年減44.86%。

隆大此前表示，「鳳凰灣」預售情況不錯，規劃住戶70戶中，僅剩下3戶未賣出，預計八月拿到使照，下半年開始入帳；「隆大郡望」將準備預售，預計八月完工；「隆大鳳凰」一期預售中，目前銷售率約三成。

展望未來三年，隆大2022年預計有多項建案預計完工，包括「愛上城」、「鳳凰中正」、「鳳凰冠」、「隆大鳳凰」二期及三期，總銷金額加起來為約75億元，有望進入新一波營運成長期。

股利 營收

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