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中鋼構Ｑ1財報佳 股價今漲停
鋼鐵指數今（5）日開低走高，盤中拉回整理，上漲逾1％，優於大盤表現，中鋼構（2013）、世紀鋼（9958）雙雙爆量亮燈漲停。
中鋼構首季財報佳，營業利益為4,347.1萬，年增75.8%；稅後純益為3987.4萬，年增90.7%；每股稅後純益（EPS）為0.21元。中鋼構今午盤前攻上23元漲停價位。
全球新冠肺炎疫情爆發，拖累全球鋼市表現，不過，國內廠辦、商辦及公共工程增加，鋼構廠受惠，今年接單依舊穩健。中鋼構表示，今年訂單滿手，接單以中長期為主，短期內不受疫情影響，今年截至首季為止，出貨並未因疫情延宕、一切正常。
中鋼構指出，新接大單來自龍頭電子廠擴產，以及壽險業重返商辦大樓，預計第2季後陸續出貨，挹注營收成長。中鋼構今年首季營收為31.52億元，年減33.44%%，去年同期因認列台積電大廠訂單，造成基期墊高，是營收衰退主因。
離岸風電事業方面，中鋼構在手訂單有沃旭能源一家，共計56支水下基礎，預定上半年先交出4支，貢獻營收，剩下將陸續於下半年及明年出貨完畢。
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