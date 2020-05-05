前董座提假處分反擊 明泰拉出第2根漲停

友訊聯手佳世達解任明泰（3380）前董事長李中旺職務，且佳世達進一步宣布將以每股30元公開收購明泰普通股，預計持股最高將上看42.8%；李中旺則是提出假處分反擊，主張仍是合法董事長，經營權爭奪造成3家公司都捲入這場戰火。

不過，在公開收購題材下，明泰今（5）日持續強漲，拉出第2根漲停板，盤中漲停追價買單逾8萬張，佳世達盤中漲幅2.7%，但友訊則是開平震盪翻黑。

明泰前董事長李中旺在上周遭友訊、佳世達聯手拔除董事長職務，李中旺昨日表示，友訊及佳世達的決議無效，已委請律師向法院提出定暫時狀態假處分，強調自己是明泰合法董事長，並請求禁止黃文芳行使明泰董事長職務。

面對李中旺的反擊，佳世達也發出聲明表示，經過半董事同意變更議程後納入董事長解任案，程序合法；佳世達公開收購明泰案將依法處理，無混淆股東權益之虞。

另外，佳世達在上周董事會也決議，將以每股30元，公開收購明泰已發行普通股，公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於5月11日，公開收購開始日預計不晚於5月12日，預定最高收購數量為103,071,668股（約明泰已發行普通股股份總數19%），最低收購數量為27,124,123股（約明泰已發行普通股股份總數5%），若收購股權比例達最低收購股數時，本次公開收購即為成就。

佳世達表示，目前已是明泰最大股東，集團綜合持股23.8%，這次公開收購希望達到綜合持股28.8~42.8%。

在公開收購消息激勵下，明泰在五一假期後開市首日拉出漲停板，今日雖有前董座李中旺採法律措施進行董事長保位戰，但股價仍持續上漲，早盤以26.75元漲停開出後鎖死；佳世達開高走高，盤中漲幅2.7%；友訊表現較弱，以平盤12.85元開出，雖一度翻紅，但不敵賣壓，盤中翻黑，跌幅1.16%。