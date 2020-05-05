利多加持 高端股價再攻漲停創新高

全球對於檢測的試劑需求還在高峰期，高端（6547）擁有兩個利多，除了研發試劑外，高端與美國國衛院於2月簽訂合約取得美國國衛院開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)候選疫苗及相關生物材料，該公司今（5）日股價再攻漲停創下波段新高來到64.7元。

市場專家分析，高端因為是這波少數有兩種熱門話題的業者，成為市場資金追逐的寵兒，其中，疫苗開發案階段，根據高端公布的情況分析，目前為候選疫苗概念驗證階段，高端疫苗與美國國衛院皆分別進行動物實驗等相關評估工作；後續人體臨床等相關開發進度，將會與美國研發團隊持續溝通，並根據動物實驗數據判讀、以及與藥品法規主管機關討論，方可執行。

另外，高端透過研發能量，已申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可，如果能順利通過許可，可以協助國內增加檢測數量，未來通過使用的數量有想像空間。