首季獲利靚 國巨開盤衝上400元領軍被動元件上漲
國巨（2327）公布首季財報，歸屬母公司業主淨利23.5億元，季增163.1％，年減9.2％，每股純益5.51元，表現優於法人預期，單季毛利率達40.3%，第1季財報亮眼，今（5）日股價開高走高，一舉攻上400元以403.5元開出，盤中漲幅逾7%，同時領軍被動元件股成為盤面上強勢族群，禾伸堂漲幅逾8%。
國巨首季合併營收100.23億元，季增0.1％，年減12％；歸屬母公司業主淨利為23.5億元，每股純益5.51元，毛利率40.3％，季增6.8個百分點，年減4.5個百分點，首季毛利率、淨利同步創四季以來高點，法人看好上半年營運偏樂觀，獲利可望超過一個股本。
國巨今日以403.5元，上漲12元，早盤開高走高衝上425.5元，上漲34元，漲幅8.68%，國巨強漲帶動被動元件股漲勢，禾伸堂早盤最高漲幅一度逾9%、奇力新漲幅逾5%、華新科、立隆電、華容、信昌電、蜜望實等股也有逾3~5%的漲幅。
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