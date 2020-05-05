首季獲利靚 國巨開盤衝上400元領軍被動元件上漲

集保結算所力邀國際機構投資人、國內外學者專家及上市櫃公司，於4月30日辦理「2020年臺灣股東會前瞻線上論壇」，吸引超過300家上市櫃公司及機構投資人參加，約600人在線上共襄盛舉，顯示股東會議題相當受我國企業重視。

2020-05-04 22:43